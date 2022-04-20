Trabzon’da ’yorgun mermi’ karşıtı kampanya! Destek çığ gibi büyüdü

MÜCADELE BAŞLATTI

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Atıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un taraftarlar gruplarıyla görüşüp, zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile taraftar derneklerinin de destek vererek özel paylaşımlar yaptığı kampanya ile kentteki reklam panoları, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganları ile donatıldı; bina ve caddeler de silahla kutlama ve eğlenceye karşı afiş ve bayraklarla süslendi.

"TÜM TÜRKİYE'DE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, silaha karşı mücadelelerini tüm ülkede yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Tüm Türkiye'de havaya silah sıkılması, silahla yapılan sevincin ortadan kalkması için mücadelemizi başlattık. Bunu tüm Türkiye'de devam ettirip en aza indirgeyebilmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda da bütün gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.