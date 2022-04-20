Diyarbakır’da PKK soruşturması! 44 şüpheli hakkında karar verildi

Soruşturma kapsamında 6 ilde 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Bu arada gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu öğrenildi.