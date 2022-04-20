Diyarbakır'da PKK soruşturması! 44 şüpheli hakkında karar verildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı soruşturma kapsamında Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle birlikte çalıştı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu 44 kişi yakalama kararı alındı.
Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucu 2019 yerel seçimleri sonrası HDP'li belediyelerin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, iş yerleri aracılığıyla terör örgütü PKK'ya para aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 6 ilde 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.
Bu arada gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...
- CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?
- 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?
- 19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...
- KPSS BAŞVURU TARİHİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?
- 1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...