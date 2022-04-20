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Trabzon’da kahreden olay! 3 yaşındaki Yiğit Bayrak'ın feci sonu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Trabzon’da kahreden olay! 3 yaşındaki Yiğit Bayrak’ın feci sonu!

Son dakika haberine göre: Trabzon’da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), hastaneye kaldı. Talihsiz yavru, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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