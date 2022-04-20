Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!

"41-42 TANE FETİH ŞEHİDİ OLDUĞUNU SÖYLENİYOR"

Ni'me'l-ceyş hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, "Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilmek istediği zaman pek çok asker Fatih'in ordusuyla birlikte surların önüne geldi. Hem kara surları, hem de deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de oralara kabirler yapıldı. Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Zira bu Türkiye'de çok yaygındır. Sanırım buralarda da bazı makam kabirleri var" diye konuştu.