Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!
İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir otelin otoparkının içinde İstanbul'un fethine katılan ve şehit düşen askere ait kabri görenler şaşkına dönüyor. Mezar taşının üzerinde adının yazmaması sebebiyle mezarın kime ait olduğu bilinmezken, kabir dört duvar arasında küçük bir alan içinde kalıyor.
Fatih Cankurtaran'daki bir otele ait olan otoparkın içinde İstanbul'un fethine katılan ve şehit düşen asker (ni'me'l-ceyş) mezarı bulunuyor.
Kabir otoparkın sol tarafında 4 yanı duvarlarla çevrili bir alan içinde kalıyor. Küçük bir camdan görünen mezarın taşında ise isim yazmadığı için hangi askere ait olduğu bilinmiyor. Üzerine seccade örtülen mezar için sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, bu mezarların şehir tarihimiz için oldukça önemli olduğunu söyledi.
"41-42 TANE FETİH ŞEHİDİ OLDUĞUNU SÖYLENİYOR"
Ni'me'l-ceyş hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, "Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilmek istediği zaman pek çok asker Fatih'in ordusuyla birlikte surların önüne geldi. Hem kara surları, hem de deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de oralara kabirler yapıldı. Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Zira bu Türkiye'de çok yaygındır. Sanırım buralarda da bazı makam kabirleri var" diye konuştu.
"SADECE Nİ'ME'L-CEYŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Bu mezarların insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarımeşe, "Otoparktakinin de kimliğini tam olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda da ni'me'l-ceyş olarak geçiyor. Hatta 2011 yılında tescil de edilmiş fakat kimliği hakkında bir bilgimiz yok. Sadece ni'me'l-ceyş olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın küçük bir alanında kalıyor. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatılması hususunda yetkililerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Hem buradaki mahalle sakinlerine, hem de İstanbullulara hatta tüm Türkiye'deki insanlara bunları anlatmamız ve göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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