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81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170  iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

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