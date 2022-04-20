Samsun'da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Samsun’un Terme ilçesinde tırın iki araca arkadan vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan yaya Samet B.'ye çarptı.
Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçta bulunan, Zümra Nur A., Metin A., Mevlüde A. ile yaya Samet B. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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