20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var

Samsun'da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
ABONE OL
Samsun’da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var

Samsun’un Terme ilçesinde tırın iki araca arkadan vurması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halindeki T0-585-MA çekici T0-007-M dorse plakalı yabancı uyruklu tır, yol kenarındaki 55 ACS 832 plakalı hafif ticari araca ve 55 KJ 946 plakalı otomobile arkadan vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarında bulunan yaya Samet B.'ye çarptı.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan, Zümra Nur A., Metin A., Mevlüde A. ile yaya Samet B. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Samsun’da tır 2 otomobili biçti: Yaralılar var SAMSUN'DA TIR 2 OTOMOBİLİ BİÇTİ: YARALILAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA