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Minik Yiğit’in yürek yakan sonu: Pat patın altında feci şekilde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Minik Yiğit’in yürek yakan sonu: Pat patın altında feci şekilde can verdi

Trabzon’un Tonya ilçesinde tarım aracı olan pat pat 3 yaşındaki Yiğit Bayrak’ın üzerine devrildi. Elim olay sonucu ağır yaralanan minik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

rabzon Tonya'ya Sayraç Mahallesi'nde geçen akşam gerçekleşen olayda, evlerinin alt katındaki garajda oyun oynayan 3 yaşındaki Yiğit Bayrak'ın üzerine tarım aracı olan pat pat devrildi.

ARACIN ALTINDA YARALI HALDE BULUNDU

Yiğit'ten bir süre haber alamayan Muhammet ve Elif Bayrak çifti, oğlu 3 yaşındaki küçük Yiğit' i garajdaki pat pat tarım aracının altında yaralı halde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük Yiğit'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Yiğit Bayrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi Sayraç Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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