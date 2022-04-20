Minik Yiğit’in yürek yakan sonu: Pat patın altında feci şekilde can verdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük Yiğit'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Yiğit Bayrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi Sayraç Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.