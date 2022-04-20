Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşire Muhammed Aslan'ın cansız bedeni bulundu! İşte dolabından çıkan not
Müge Anlı'nın aradığı İstanbul’da gece nöbetinden çıktıktan sonra kayıplara karışan hemşire Muhammed Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı’nda özel harekat, polis arama kurtarma, çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı bir araştırma başlatılmıştı. Müge Anlı'nın yayınladığı dolabındaki notun ardından Muhammed Aslan’ın cansız bedeni bulundu.
İstanbul'da gece nöbetinden çıktıktan sonra 7 gündür kendisinden haber alınamayan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'ın cansız bedeni Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu.
Genç hemşirenin bulunması için özel harekat, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerince kent ormanında arama çalışmaları yapılıyordu.
İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan, geçen hafta cuma günü tamamladığı gece nöbeti görevinin ardından kayıplara karışmıştı.
Tam 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı aramada eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları başlatılmıştı.
Bugün çalışmalar kapsamında genç Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı.
İŞTE DOLABINDAN ÇIKAN NOT
Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları Atv canlı yayınında aktarıldı. 10 yıldır birlikte olduğu Büşra Aslan ile 7 ay önce evlenen Muhammet Aslan, eşine 'günaydın' mesajı attıktan sonra eve gelirken kayıplara karıştı. Bugün Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı.
Büşra Hanım'ın bildiği miktarın 120 bin lira olduğu ve farklı borçların eklenebileceği ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.
Son gün eşine günaydın mesajı attıktan sonra işten eve dönerken kayıplara karışan 27 yaşındaki Muhammet Aslan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Muhammet Aslan'ın iş yerindeki dolabının üzerine yeni eklenen, "Doslar beni hatırlasın" notu dikkat çekti.
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