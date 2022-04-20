Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı

10 GÜN SONUNDA YAKALANDI

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden 'Cinsel taciz ve istismar' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN