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Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Denizli’de çıkmaz sokakta çocukları taciz eden sapık yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkmaz sokağın sonundaki oyun yerinde eğlenen çocukları taciz eden sapık, 28 güvenlik kamerası kaydının titizlikle incelenmesinin ardından yakalandı. Cinsel taciz ile istismardan pek çok sabıka kaydı olduğu gün yüzüne çıkan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 09 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen iğrenç olayda; çıkmaz sokaktaki metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat gören zanlı, çıkmaz sokağın sonundaki boş yerde oyun oynayan çocukları seyretmeye başladı.

DAKİKALARCA MÜTFEHCEN HAREKETLER YAPTI

Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti.

ÇIĞLIKLARIN ARDINDAN KAÇTI

Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

10 GÜN SONUNDA YAKALANDI
Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden 'Cinsel taciz ve istismar' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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