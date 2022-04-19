Binali Yıldırım ile fotoğraf çekilince işinden oldu! İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı

Hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulundular. Doktor savcılıkta imzanın kendisine ait olduğunu söyleyince ve belgenin gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 18 aydır işsizim. Bu raporla da 26 Nisan'da ki duruşmamda hakimin karşısına çıkıp bu raporu sunacağım. Çünkü, işten çıkış nedenimi sahte rapor diye söylemişlerdi. Raporda şuanda gerçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sonrası inşallah işe dönüş ve tazminatlarımızı alacağız" diye konuştu.