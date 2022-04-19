Komşusunun tacizlerine dayanamayıp intihar etti! Sapık komşuya ödül gibi ceza

"O GÜZEL GÜLÜŞÜNÜ ASİTLE YAKARIM"

Ancak tacizci cezaevinden çıkınca Merve'nin kapısına, "Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yar etmem" sözlerini içeren mektup bıraktı. Bunlara dayanamayan Merve A., 14 Ocak sabahı eşine "Beni affet, yavrularımız sana emanet" mesajı gönderip evinde kendini asarak intihar etti.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Abdullah T. ve arkadaşı Abdullah K. hakkında, tehdit, taciz ve dokunulmazlığı ihlal suçlarından dava açıldı. Abdullah K. tüm suçlardan beraat etti. Abdullah T. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.