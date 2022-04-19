Komşusunun tacizlerine dayanamayıp intihar etti! Sapık komşuya ödül gibi ceza
Kocası şehir dışındayken komşusunun cinsel istismarlarından bunalan 2 çocuk sahibi Merve, evde kendini asarak canına kıydı. Tacizcisi Abdullah T.’ye de yalnızca 1 sene 6 ay hapis cezasıyla adeta ödül verildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi 23 yaşındaki Merve A.'yı, adım adım ölüme götüren tacizci komşusuna ödül gibi ceza verildi. F.A. ile 2015 yılından bu yana evli olan Merve, kocasının Çanakkale'deki köprü inşaatına çalışmaya gitmesiyle komşusu Abdullah T. tarafından sözlü tacize maruz kalmaya başladı.
20 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ
Merve durumu önce kendi ailesiyle paylaştı. Aile Abdullah T. ile konuşurken, Abdullah T. tacizi yalanladı. Merve'nin önünü kesen Abdullah T., silah gösterip çocukları ve kendisini öldürmekle tehdit ederek kendisini kabul etmesini söyledi. Merve, taciz devam edince durumu bu defa hem kendi ailesine hem de eşinin ailesine anlattı. Aileler suç duyurusunda bulundu. Ailelerin şikayeti üzerine Abdullah T. ve ona yardım ettiği belirtilen mahalleden arkadaşı Abdullah K. gözaltına alındı. Kendisi de evli olan Abdullah T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ancak 20 gün yattıktan sonra tahliye edildi.
"O GÜZEL GÜLÜŞÜNÜ ASİTLE YAKARIM"
Ancak tacizci cezaevinden çıkınca Merve'nin kapısına, "Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yar etmem" sözlerini içeren mektup bıraktı. Bunlara dayanamayan Merve A., 14 Ocak sabahı eşine "Beni affet, yavrularımız sana emanet" mesajı gönderip evinde kendini asarak intihar etti.
ÖDÜL GİBİ CEZA
Abdullah T. ve arkadaşı Abdullah K. hakkında, tehdit, taciz ve dokunulmazlığı ihlal suçlarından dava açıldı. Abdullah K. tüm suçlardan beraat etti. Abdullah T. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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