Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direklere taşınmasına karşı çıkanlar ortalığı karıştırdı: 3 polis yaralı, 6 gözaltı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa Suruç ‘ta, DEDAŞ’ın okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımasına engel olmak isteyenler taşkınlık çıkardı. Çıkan olay sonucu 3 polis hafif yaralanırken, 6 şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa Suruç'un bir takım mahallelerde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımaya karar verdi.
GERGİNLİK ÇIKTI
Daha önceleri kapı önlerinde olan elektrik okuma sayaçlarının direklere çıkartılmasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı.
3 POLİS YARALI 6 GÖZALTI
Yaşanan gerginliğin ardından ise Polisin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Olaylarda savaş meydanlarını andıran görüntüler ortaya çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...
- TUS 2022 kontenjanları son dakika: Sağlık Bakanlığı TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM TUS taban puanları ve kadrolar
- Beklenen açıklama: Maskeler ne zaman kalkacak? 2022 maske zorunluluğu ne zaman zaman kalkıyor?
- Açık öğretim 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? Sistem güncellemesi duyurusu
- Ashab-ı Bedir duası okunuşu: Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir isimleri ve sırları
- Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19'da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı
- Son açıklamalar: Karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı?
- İŞKUR 100 bin işçi ilanı son dakika: 📣 2022 İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş şartları nelerdir?
- İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?