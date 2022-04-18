Kocaeli’de korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yangın esnasında evde bulunan Aliş'in, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Aliş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aliş'in acı haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, Musa Aliş'in yakınları, kendisinin elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini ifade etti.