Kocaeli'de korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Musa Aliş, tek başına yaşadığı evde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Aliş'in yakınları, kendisinin elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini ifade etti.
Alınan bilgiye göre, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta, 2 katlı evin 2. katında tek başına yaşayan 76 yaşındaki Musa Aliş'in evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri, yangın esnasında evde bulunan Aliş'in, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Aliş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aliş'in acı haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.
Bu arada, Musa Aliş'in yakınları, kendisinin elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini ifade etti.
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