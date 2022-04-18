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Malatya’da günlerdir haber alınamayan adamın ölüsü bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Malatya’da günlerdir haber alınamayan adamın ölüsü bulundu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan 45 yaşındaki erkeğin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin emniyet güçlerinin soruşturması sürüyor.

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