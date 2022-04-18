Kayseri’de yakalanacağını anlayan şahıs camdan atladı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında netleşmiş hapis cezası ile yakalama emri olan kişilerin yakalanmasına ilişkin 6 ekiple Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde çalışma yaptı.