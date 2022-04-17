SON DAKİKA! İstanbul Çamlıca Camii otoparkında otomobil alev alev yandı
Son dakika haberleri... İstanbul Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkındaki otomobilin motor kısmında çıktı.
Otoparkta ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, 34 VT 0286 plakalı otomobilini durdurup, müdahale etti.
Ardından alevler yükseldi bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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