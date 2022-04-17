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Avcılar'da korkutan yangın! 4 katlı fabrika alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Avcılar’da korkutan yangın! 4 katlı fabrika alev aldı

Son dakika haberi... Avcılar'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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