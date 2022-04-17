Pitbulla şaka yapmak isterken çocuklara dehşeti yaşattı! Ümraniye’de skandal olay



Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhagi bir ısırma olmadı" dedi. İsmini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.