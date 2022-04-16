Tekirdağ’da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı

"İNSAN SAĞLIĞI VE DENİZDEKİ CANLILAR İÇİN TEHLİKE"

Aksun, "Kıpkırmızı akıyor.Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.