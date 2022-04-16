Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin kırmızı renge boyanması üzerine inceleme başlatıldı. Kamara Deresi, atıklar sebebiyle kırmızı renge dönerek, Marmara Denizi'ne döküldü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize akan Kamara Deresi zaman zaman kırmızı tonlarında akmaya başladı.
Derenin renginin kızardığını gören mahalleli, durumu yetkililere ihbar etti.
İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede inceleme çalışmalarına başladı. Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.
ZAMAN ZAMAN RENK DEĞİŞTİRİP AKIYOR
Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.
"İNSAN SAĞLIĞI VE DENİZDEKİ CANLILAR İÇİN TEHLİKE"
Aksun, "Kıpkırmızı akıyor.Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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