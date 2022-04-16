Fitre ne zaman, kimlere verilir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 fitre miktarı belirlendi. Bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması ile belirlenen fitrenin kimlere verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar? İşte tüm detaylar...

FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.