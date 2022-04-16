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Kırıkkale’de feci kaza! Metrelerce sürüklenen araçta 4 gencin mucizevi kurtuluşu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Kırıkkale’de feci kaza! Metrelerce sürüklenen araçta 4 gencin mucizevi kurtuluşu

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan aracın 40 metre sürüklendiği kaza sonucunda 4 genç ölümden döndü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi D-200 karayolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak ters devrildi. Kazada sürücü İ.A. (20) ile yolculardan Y.Ö. (23), E.İ. (18) ve M.Ş. (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kırıkkale’de feci kaza! KIRIKKALE'DE FECİ KAZA!

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