Kırıkkale’de feci kaza! Metrelerce sürüklenen araçta 4 gencin mucizevi kurtuluşu
YAŞAM İHA
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan aracın 40 metre sürüklendiği kaza sonucunda 4 genç ölümden döndü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak ters devrildi. Kazada sürücü İ.A. (20) ile yolculardan Y.Ö. (23), E.İ. (18) ve M.Ş. (20) yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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