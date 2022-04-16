Son dakika | Türkiye yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.