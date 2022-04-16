Son dakika | Türkiye yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak! Meteoroloji saat verip uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Sağanak yağış; yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olacak. Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİS OLAYINA DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
İÇ KESİMLERDE VE KUZEYDE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
İSTANBUL: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
İZMİR: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.
KOCAELİ: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
EDİRNE: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
MANİSA: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
ADANA: 24, Az bulutlu.
ANTALYA: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
MERSİN: 21, Az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
KONYA: 22, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
SİVAS: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
BOLU: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
KASTAMONU: 21, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
SAMSUN: 18, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM: 11, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 22, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAKAN KOCA DUYURDU! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
- Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
- LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?
- SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...
- MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...
- Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?