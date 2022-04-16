Ramazan Bayramı 2022 takvimi: Arefe günü ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün?
Ramazan Bayramı takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirken, bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bu yıl bayramın hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini güner takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? İşte Ramazan Bayramı 2022 takvimi...
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Müslümanların dini bayramı olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. Oruç ibadetiyle geçirilen on bir ayın sultanı Ramazan'ın hemen ardından idrak edilen Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Peki, arefe günü ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? İşte Ramazan Bayramı 2022 takvimi...
RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi: 01 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 02 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 03 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 04 Mayıs Çarşamba
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı tatili arefe günü ile birlikte 3,5 gündür. Geçtiğimiz yıl resmi bayram tatilinin birleşen günleri de 2,5 gün tatil edilmiş, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapma imkanı doğmuştu. Ancak bu sene bayram tatilinin 9 gün uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Üzerine Bayram Namazı vacib olan mükellef; önce kalp ile niyet ederek; "Allahû Teâla (cc)'nın rızası için Bayram Namazı kılmaya niyyet ettim. Uydum hazır olan imama" der ve imam ile birlikte iftitah tekbirini alır. Hem imam, hem de cemaat tarafından gizli olarak "Sübhaneke" okunur. Sonra imam; ellerini kulakları hizasına kaldırarak yüksek sesle "Allahû ekber" der!..
Bu tekbir sayısı üçtür. Tekbirler arasında eller bağlanmaz, salıverilir. Üçüncü tekbirden sonra eller yeniden göbek altında bağlanır. İmam gizli olarak (Eûzü-besmele) istiaze yapar, sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Cemaat ise hiçbir şey okumadan imamı dinler. Sonra imam birinci rek'atın rükûunu ve secdesini edâ ederek ikinci rek'at için doğrulur. Cemaatte imamla birlikte rükû ve secdeleri, tesbihleri ile birlikte edâ eder.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.
Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER
1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."
2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.
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