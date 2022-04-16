Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...

Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? 2 Nisan'da ilk oruca niyet edildi. Ramazan ayını oruç ibadetiyle geçiren vatandaşlar, orucu bozan durumlar hakkında detayları araştırıyor. Kadınların en çok merak ettiği orucu bozan durumlar arasında "ruj sürmek" yer aldı. Peki, oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Nemlendirici ya da ruj sürmek orucu zedeler mi, bozar mı? İşte haberin detayları...

ORUÇLUYKEN RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar programında gelen "Oruçluyken ruj sürüyorum orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi. Hatipoğlu açıklamasında şöyle dedi:

"Önemli olan ağız yoluyla boğazımızdan midemize bir şey inmemesi gerekiyor. Ruj sürmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü insan yutabiliyor onu, emebiliyor. Nemlendiriciye gelince o daha masum. En azından onun tadı olmaz çok fazla. Sakınmaya gayret ediniz."

Oruçluyken ruj sürüyorum orucu bozar mı? - Nihat Hatipoğlu ile İftar (İzlemek İçin Tıklayın)