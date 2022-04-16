Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif oruç ibadetiyle geçiriliyor. Ramazan orucunu tutan vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırıyor. En çok merak edilenlerden biri de nemlendirici ve ruj sürmek oldu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Nemlendirici ya da ruj sürmek orucu zedeler mi, bozar mı? İşte cevaplar...
Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? 2 Nisan'da ilk oruca niyet edildi. Ramazan ayını oruç ibadetiyle geçiren vatandaşlar, orucu bozan durumlar hakkında detayları araştırıyor. Kadınların en çok merak ettiği orucu bozan durumlar arasında "ruj sürmek" yer aldı. Peki, oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Nemlendirici ya da ruj sürmek orucu zedeler mi, bozar mı? İşte haberin detayları...
ORUÇLUYKEN RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar programında gelen "Oruçluyken ruj sürüyorum orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi. Hatipoğlu açıklamasında şöyle dedi:
"Önemli olan ağız yoluyla boğazımızdan midemize bir şey inmemesi gerekiyor. Ruj sürmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü insan yutabiliyor onu, emebiliyor. Nemlendiriciye gelince o daha masum. En azından onun tadı olmaz çok fazla. Sakınmaya gayret ediniz."
Oruçluyken ruj sürüyorum orucu bozar mı? - Nihat Hatipoğlu ile İftar (İzlemek İçin Tıklayın)
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.
AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).
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- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
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