Küçükçekmece’de yol verme kavgasında gerilim tavan yaptı! 2 kadının aracın camlarını kırdığı anlar kamerada

ŞİKAYETÇİ OLDU



Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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