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Denizli’deki çiftin motosiklet ilanı şaşkına çevirdi! JASAT alıcı gibi gelip böyle yakaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Denizli’deki çiftin motosiklet ilanı şaşkına çevirdi! JASAT alıcı gibi gelip böyle yakaladı

Denizli'de çaldıkları motosikleti piyasa değerinin oldukça altındaki bir fiyatla ilana koyan evli çift yakayı ele verdi. Çiftin, sosyal medya ilanı ise görenleri şaşkına çevirdi. ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ notu ile ilan paylaşan çift, alıcı kılığındaki JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1 Nisan 2022'de 19 yaşındaki Emrah Y. ile 17 yaşındaki eşi Raziye Y., gözlerine kestirdikleri Osman E.'nin motorunu çalarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri Osman E.'nin ifadeleri doğrultusunda zanlıları bulmak için harekete geçti.

20 BİN TL'LİK MOTORU 8 BİN 500 TL'YE SATMAYA KALKIŞTILAR

JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL'lik motoru ilana 'Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur' açıklamasıyla 8 bin 500 TL'ye koyduklarını gördü.

Harekete geçen ekipler karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsılar, JASAT'ı karşısında görünce şok oldu. Yakalana çift karakola götürüldüğü esnada Emrah Y.'nin 19 suç kaydı, Raziye Y.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SAHİBİ TEŞEKKÜR ETTİ

Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT'a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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