Denizli’deki çiftin motosiklet ilanı şaşkına çevirdi! JASAT alıcı gibi gelip böyle yakaladı

20 BİN TL'LİK MOTORU 8 BİN 500 TL'YE SATMAYA KALKIŞTILAR

JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL'lik motoru ilana 'Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur' açıklamasıyla 8 bin 500 TL'ye koyduklarını gördü.