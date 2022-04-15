Denizli’deki çiftin motosiklet ilanı şaşkına çevirdi! JASAT alıcı gibi gelip böyle yakaladı
Denizli'de çaldıkları motosikleti piyasa değerinin oldukça altındaki bir fiyatla ilana koyan evli çift yakayı ele verdi. Çiftin, sosyal medya ilanı ise görenleri şaşkına çevirdi. ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ notu ile ilan paylaşan çift, alıcı kılığındaki JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
20 BİN TL'LİK MOTORU 8 BİN 500 TL'YE SATMAYA KALKIŞTILAR
JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL'lik motoru ilana 'Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur' açıklamasıyla 8 bin 500 TL'ye koyduklarını gördü.
Harekete geçen ekipler karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsılar, JASAT'ı karşısında görünce şok oldu. Yakalana çift karakola götürüldüğü esnada Emrah Y.'nin 19 suç kaydı, Raziye Y.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
SAHİBİ TEŞEKKÜR ETTİ
Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT'a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol'dan son dakika açıklaması
- Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı!
- Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı
- Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?
- Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?
- GÜNEŞ FIRTINASI SON DAKİKA: Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası insanlara zarar veriyor mu? İnternet, telefon...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?
- Bekçi alımı son açıklamalar... Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?
- 7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı...