Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki
YAŞAM İHA
Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.
Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.
Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.
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