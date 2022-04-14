İlkokula giden çocuğa 8 sokak köpeği saldırdı! 80 dikiş atıldı

Burada nerede bir sıkıntı olduysa tespiti gerekiyor. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Mustafa Dündar ziyaretimize geldi. Ona çok teşekkür ediyorum. Konunun takipçisi olacağını söyledi. Fakat bizzat takip etmesi gerekiyor. Burada bir ihmal var mı? Ki var. Çünkü kimsenin ihmali yoksa, benim çocuğum niye burada yatıyor? Bunların tespitini istiyorum. Daha sonra bununla ilgili ödenecek bedeller var. Daha sonrasında da bunlar için ne yapılabilir? Biz hayvan sevmez değiliz. Biz de seviyoruz köpekleri ama bir şey için ısrarla yasa çıkarılıyorsa, bunun diğer insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmak lazım" dedi.