23 Nisan resmi tatil mi? Son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl çeşitli etkinlik ve programlarda kutlanacak. 23 Nisan'ın gelmesiyle birlikte çocukları heyecan sararken, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu? İşte haberin detayları...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.