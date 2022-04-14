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Büyükşehir 3 yılda 3 milyar TL’lik yatırımla Sakaryalının hayatına dokundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Büyükşehir 3 yılda 3 milyar TL’lik yatırımla Sakaryalının hayatına dokundu

Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda hayata geçirdiği tüm projeler yapılan toplantıda anlatıldı. “Bu Şehirde Emek Var” sloganıyla çalışmalarını anlatan Başkan Yüce, 3 milyar TL’lik yatırımla Sakarya’yı marka şehir yapmak için gündüz-gece çalıştıklarını belirterek, kente değer katacak yeni projelerin mesajını verdi. Yüce, “Bu kentte tarihim, çocukluğum ve heyecanım var, ayrıca vefa borcum var. 3 yılda şehrimize olan sevgimiz ve bağlılığımızla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak projelere imza attık. Yaşayan mekânlar yaptık, Akıllı Şehir stratejisi oluşturduk. 3 milyar TL yatırım yaptık ve yarınlarda da güçlü projelerle devam edeceğiz ” dedi.

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