Poyraz’ı yaşatma seferberliği! En büyük korkum evladımdan önce ölmek

Tek istediğimiz çocuğumuza daha konforlu bir hayat sağlayabilmek. Kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecek duruma bile gelebildiğini görmek bizim en büyük hayalimiz. Ablası Simay 9 yaşında, o da kardeşinin durumunun farkında. Biz onunla bile yeterince ilgilenemezken O, o kadar olgun bir abla ki kardeşi için elinden geleni yapıyor. Eşim, kızım ve ben kenetlendik, Poyraz'ı yaşatmaya çalışıyoruz.

Tek istediğimiz raporunun yeniden düzenlenmesi, bu hastalığın sistemde yeniden düzenlenmesi ve daha fazla özel eğitim ve fizik tedavi alabilmek. Hastalıkların güncellenmesi gerekiyor çünkü benim çocuğumun hastalığının tanısının yeri yok gruplarda. Prosedüre göre biz 90 ders almamız gerekiyorsa 30 ders alabiliyoruz."