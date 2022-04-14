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Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu

Son dakika haberine göre: Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Nisan ayında hava sıcaklığı eksilere düşmesiyle sulanan ekinler buz tuttu.

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