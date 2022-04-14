Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? Son gelişmeler

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatilinin bu sene kaç gün yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün yapılan bayram tatilinin bu sene de 9 gün yapılması talep ediliyor. Resmi olarak arefe günü ile birlikte 3,5 gün olan bayram tatilinin diğer günler ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, 9 GÜN MÜ OLACAK?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 04 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.

2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.