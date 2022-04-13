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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ'cü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ’cü tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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