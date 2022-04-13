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Muğla'da orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Muğla’da orman yangını!

Son dakika haberine göre: Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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