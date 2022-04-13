Ezgi’ye çarpıp öldürdü: Şimal yaralı! Trafik canavarının videoları…

"HAYAT DOLUYDU…"

Özel bir kolejde lise son sınıf öğrencisi olan Ezgi Alya Yiğit'in 2 ay sonra gireceği üniversite sınavı için hazırlık yaptığı, çevresinde hayat dolu ve yardımsever bir insan olarak bilindiği öğrenildi.