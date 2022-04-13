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Ezgi’ye çarpıp öldürdü: Şimal yaralı! Trafik canavarının videoları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Ezgi’ye çarpıp öldürdü: Şimal yaralı! Trafik canavarının videoları…

Gaziantep'te ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı scooter kullanan iki öğrenciden Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yaralı. Öğrencilere aynı caddede çarpıp kaçan trafik canavarının 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öne sürüldü. TikTok hesabı üzerinden lüks araçlarla çektiği videoları paylaşan sürücünün yakalanması için ekipler harekete geçti.

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde İbrahimli mahallesindeki Anneler Parkı civarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki Osman S. hakimiyetindeki araç, parktan scooter'la eve dönen 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ile 17 yaşındaki Şimal Toprak'a çarptı. Kaza sonucu Ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Şimal Toprak ise hastanede tedaviye alındı. Kazayı yapan kişinin Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olduğu öne sürüldü.

"HAYAT DOLUYDU…"

Özel bir kolejde lise son sınıf öğrencisi olan Ezgi Alya Yiğit'in 2 ay sonra gireceği üniversite sınavı için hazırlık yaptığı, çevresinde hayat dolu ve yardımsever bir insan olarak bilindiği öğrenildi.

Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

"SEVME BENİ GÜZELİM, BABAN ARKAMDAN…"

Olaydan sonra kayıplara karışan sürücü Osman S.'nin ise video paylaşım hesabından yaptığı paylaşımlarda lüks araç kullanırken görüldüğü ve videoların birini "Sevme beni güzelim, baban arkamdan maganda bunlar böyleleri ölse üzülmen diyor" notuyla paylaşması dikkat çekti.

OSMAN S. GÖZALTINA ALINDI

Osman S'nin hesabının kazanın ardından kapatıldığı ortaya çıktı. Kazanın ardından genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Osman S. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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