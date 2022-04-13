Ünlü yaşam koçuna aşk dolandırıcılığı! "Yaşadıklarımdan sonra kanser oldum"

Koç, nakil için bankalardan 50 bin euro değerinde (775 bin lira) kredi çekip Pektaş'a maddi olarak destekte bulundu. Pektaş, son zamanlarda sürekli kalp krizi geçirdiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyerek etrafından da para istemeye başladı.

KANSER OLDUM, BU ADAMIN KİMLİĞİNİ TESPİT EDİN

Tüm bunlar yaşanırken ünlü yazar, Ahmet Pektaş'ın aslında kalp krizi geçirmediğini insanlardan bu şekilde para dinlendiğini hatta ismini bile sahte olduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Nazan Koç derin bir hüzün ve kederle karşı karşıya kaldı. Aylarca yaşadığı şokun etkisinden çıkamayan Koç yine iddiaya göre yaşadıkları sonrası kanser hastalığına yakalandı.