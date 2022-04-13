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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: Bir evde 20 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: Bir evde 20 kişi yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla E.P. gözaltına alındı.

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