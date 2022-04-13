Çorum’da komşu kavgasında kayınpeder ile gelin öldü! Tartışmanın sebebi şaşkına çevirdi

Beyoğlan köyünde geçen gün aralarında husumet olan komşusu Kaçmaz ile Filiz aileleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tansiyonların yükselmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ahmet Filiz, Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların denk geldiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz silahla, Filiz ailesinden 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.