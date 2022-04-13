Çorum’da komşu kavgasında kayınpeder ile gelin öldü! Tartışmanın sebebi şaşkına çevirdi
Çorum’da komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda hayatını kaybeden 77 yaşındaki Yusuf Kaçmaz ve 56 yaşındaki gelini Hanım Kaçmaz’ın cenazeleri defnedildi. Kavgaya karıştığı iddiasıyla emniyet güçlerince gözaltına alınan 5 zanlı da adliyeye sevk edildi. Kavganın arazi anlaşmazlığı ve ceviz dikme yeri tartışmasından çıktığı ifade edildi.
Beyoğlan köyünde geçen gün aralarında husumet olan komşusu Kaçmaz ile Filiz aileleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tansiyonların yükselmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ahmet Filiz, Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların denk geldiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz silahla, Filiz ailesinden 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karışan, silahı kullandığı iddia edilen Ahmet Filiz'in de aralarında yer aldığı 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KAVGA SEBEBİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI
Komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet olduğu, olay günü de ceviz dikme yeri meselesinden kavga ettikleri ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz, Beyoğlan köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmadaki sorguları tamamlamam 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Bu arada İskilip Atıf Hoca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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