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Şanlıurfa’da boğazları düğümleyen olay! İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde buldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Şanlıurfa’da boğazları düğümleyen olay! İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde buldu

Şanlıurfa'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Tecavüze uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın olarak bulundu. Talihsiz çocuk yoğun bakımda tedaviye alınırken, jandarma 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan iğrenç olayda ortalıktan kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunu yakınları ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın durumda buldu.

Küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.

TANDIR EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

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