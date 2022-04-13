Şanlıurfa’da boğazları düğümleyen olay! İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde buldu
YAŞAM AA
Şanlıurfa'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Tecavüze uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın olarak bulundu. Talihsiz çocuk yoğun bakımda tedaviye alınırken, jandarma 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.
Küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.
TANDIR EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU
Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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