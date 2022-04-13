Zeynep Çetinkaya’yı beyzbol sopasıyla öldüresiye döven sevgilisinden ikinci darbe: Fotoğraflarını her yere yayarım

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi. İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.