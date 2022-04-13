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Zeynep Çetinkaya’yı beyzbol sopasıyla öldüresiye döven sevgilisinden ikinci darbe: Fotoğraflarını her yere yayarım

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Zeynep Çetinkaya’yı beyzbol sopasıyla öldüresiye döven sevgilisinden ikinci darbe: Fotoğraflarını her yere yayarım

İzmir'de 28 yaşındaki Berk Öcalan, 26 yaşındaki sevgilisi Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu sebebiyle 1 sene 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından denetimli olarak serbest Berk Öcalan hakkında, bu defa 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından 6 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020 tarihinde yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini öne sürdüğü kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Hastaneden darp raporu alan talihsiz genç kız, karakola gidip, şikayetçi oldu. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı olan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


İLK DURULŞMADA KARAR ÇIKTI

Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

"FOTOĞRAFLARINI HER YERE YAYARIM"

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"FOTOĞRAFLARINI HER YERE YAYARIM"

Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi. İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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