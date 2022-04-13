13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kasapoğlu, İzmir’de öğrencilerle sahur yaptı

Bakan Kasapoğlu, İzmir’de öğrencilerle sahur yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
Bakan Kasapoğlu, İzmir’de öğrencilerle sahur yaptı

Son dakika haberine göre: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA