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Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü!

Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı. Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü.

Kahvehanede oturan müşterilerin yüreği ağzına gelirken korku dolu anların yaşandığı olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan panik ise anbean kameraya yansıdı.



Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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