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Son dakika: Akdeniz'de 4,5'lik deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Son dakika: Akdeniz’de 4,5’lik deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Girit Adası yakınlarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DEPREMİN ÜSSÜ

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