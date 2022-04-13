Diyanet açıklaması: Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 hac fiyatları ne kadar? Hacı adayı kontenjanı kaç olacak?
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 yılında hacca gidebilmek için kura çekimini bekleyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkararak hac-umre ziyaretlerine açması memnuniyetle karşılandı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 hac fiyatları ne kadar? Hacı adayı kontenjanı kaç olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte cevaplar...
Hac kuraları ne zaman çekilecek? İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiriyor. Suudi Arabistan yönetimi tarafından 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 nedeniyle hac-umre ziyaretleri yasaklanmıştı. Hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin kontenjanı araştırılmaya başlandı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 hac fiyatları ne kadar? Hacı adayı kontenjanı kaç olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC FİYATLARI...
Suudi Arabistan yönetimi hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurdu. Türkiye'nin Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarılmasının ardından hacı adayları kura çekimini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamanın vatandaşlarla paylaşılacağını duyurdu. Kura çekimi ile ilgili ayrıntılar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.
Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."
65 YAŞ ÜSTÜ HAC YAPAMAYACAK
Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını sevinç ve memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Şahin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de Türkiye'den hac için Suudi Arabistan'a gidilemediğini hatırlatarak, "Dolayısıyla 2022'de hac yapılmasına yönelik büyük bir beklenti vardı. Çok şükür günler öncesinden böyle bir karar geldi ve Suudi Arabistan 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini söyledi. Bunun büyük bir kısmı Suudi Arabistan dışından, çok az bir kısmı da ülke içinden olacak." diye konuştu.
Türkiye'de 83 bin 430 hacı adayının sistemde kayıtlı olduğunu aktaran Şahin, bu kişilerin hakkının korunması ve 2022 yılının haccına ertelenmesiyle ilgili aldıkları kararların güncelliğini koruduğunu ifade etti.
Şahin, Suudi Arabistan'ın hac için 65 yaş sınırı getirmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.
Türk hacı adaylarında 65 yaş üstü olanların sayısının yüksek olduğuna işaret eden Şahin, bu yaşın üzerindeki kişilerin hac yapamayacağını söyledi.
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