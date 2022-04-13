Diyanet açıklaması: Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 hac fiyatları ne kadar? Hacı adayı kontenjanı kaç olacak?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiriyor. Suudi Arabistan yönetimi tarafından 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 nedeniyle hac-umre ziyaretleri yasaklanmıştı. Hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin kontenjanı araştırılmaya başlandı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2022 hac fiyatları ne kadar? Hacı adayı kontenjanı kaç olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC FİYATLARI...

Suudi Arabistan yönetimi hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurdu. Türkiye'nin Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarılmasının ardından hacı adayları kura çekimini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamanın vatandaşlarla paylaşılacağını duyurdu. Kura çekimi ile ilgili ayrıntılar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.