A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Aktüel fiyatı...
A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2.000 TL indirimle satışa sunulacağı duyurulan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için marketin aktüel listesi merak ediliyor. İndirimli ürünü kaçırmak istemeyenler aktüel açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Aktüel fiyatı...
A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonu fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar indirimli ürünleri yakından takip ediyor. A101'de satılacağı duyurulan ürün hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Aktüel fiyatı...
A101 IPHONE 13 NE ZAMAN GELECEK?
A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ila yayınladı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.
A101 IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?
iPHONE'LAR 2.000 tl indirimle satılacak. Apple'ın internet sitesinde 20.799 TL'ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101'de 18.599 TL'den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL'ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL'den (-2.000 TL) alıcı bulacak.
A101, iPhone'ların yanı sıra daha bu hafta Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849 TL'den, oppo Reno 5 Lite 128 GB 4.649 TL'den ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899 TL'den satın alınabilecek.
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