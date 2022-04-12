Sultangazi’de çileden çıkaran olay! Bir baba intihara kalkışan kızına böyle seslendi: Atla işimi kolaylaştır

İDDİANAME

İddianamede, 8 Ocak 2022 tarihinde mağdur A.Ş.'nin yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldığı, mağdurun polis tarafından alınan ifadesinde, babasının Instagram'dan erkek arkadaşları olduğu için tartıştıklarını, babasının 'Seni bir daha okula göndermeyeceğim. Yanımda çalışacaksın' diyerek küfredip kafasına vurduğunu, ayağıyla da beline vurduğunu, boğazını sıktığını, babasının elinden kaçıp mutfaktaki balkona gittiğini, burada da babasının 'Atlasana hadi, benim işimi kolaylaştır' dediğini, babasının baskılarına dayanamayarak 4. kattan aşağıya atladığını belirttiği anlatıldı. Mağdurun kardeşi Y.Ş'nin de babasının ablasının telefonundaki mesajları görünce ablasını kendi odalarına kadar dövdüğünü, boğazını sıktığını, balkona ittiğini, o sırada annesinin "Kızım düştü" diye bağırdığını anlattığına yer verildi. Sanık babanın ise savunmasında, kızının erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlendiğini, kızına tokat attığını, kızının balkona koştuğunu, peşinden gitmediğini, kızının kendisini balkondan attığını, kızına "Atla" demediğini söylediği belirtildi.



Olay yeri inceleme raporunda, PVC kapı iç açma kolu üzerine kan lekesinin bulunduğu, mağdurun daha sonra ek ifade vererek "Nasıl düştüğünü hatırlamadığını ve babasından şikayetçi olmadığını" söylediği kaydedildi. Mağdurun ifadesine eşlik eden psikolog ise mağdurun ailesi tarafından baskı ve tehdide maruz kalabildiği, çocuğun iletişime ve işbirliğine kapalı olduğunu belirttiğine de iddianamede yer verildi.





Mağdurda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, olay günü şüphelinin kızının Instagram üzerinden erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek mağduru darp ettiği anlatıldı. İddianamede mağdurun babası kendisini darp ederken kardeşinin odasının penceresine çıktığı ve kardeşinin "İn" demesi üzerine indiği, buna rağmen şüphelinin mağduru darp etmeye devam ettiği, mağdurun babasının baskılarına dayanamayarak balkondan atladığı ve mağdur atlamadan şüphelinin mağdura "Atla işimi kolaylaştır" diyerek kastını ortaya koyduğu, böylece şüphelinin "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.