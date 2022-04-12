12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 19 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 19 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 19 kişi yakalandı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA