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Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Samsun’da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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