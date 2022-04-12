Sakarya’da kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu

Küçük çocuğun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.