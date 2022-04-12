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Sakarya'da kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Sakarya’da kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle ağabeyini vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki C.D., 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İddiaya göre, Sakarya'nın Kocaali Bezirgan Mahallesi'nde 6 yaşındaki C.D, dedesinden kalma av tüfeğiyle oyun oynarken tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar C.D'nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D'ye isabet etti.

Evdekilerin ihbarı üzerineolay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

O.D.D'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından O.D.D'nin cenazesi, Bezirgan Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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